Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3)мне,ей4)они тобой

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Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3)мне,ей4)они тобой

Автор: Гость