Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3)мне,ей4)они тобой
Русский язык
Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3)мне,ей4)они тобой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не беспокойся, не знаю, ненавидит. она, ей, их, его
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У класі 28 учнів середній зріст учнів цього класу 150 см. середній зріст усіх хлопчиків цього класу 155 см, а середній зріст дівчаток 148см.Скільки...
Химия
Русский язык