Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3)мне,ей4)они тобой

Русский язык
Какое слово с не пишется слитно не знаю не беспокойся не видел ненавидит В каком р??ду оба слова являются местоимениями 3го лица 1)их,она2)вас,его3)мне,ей4)они тобой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не беспокойся, не знаю, ненавидит. она, ей, их, его
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