С умом тратит деньгт пример из сказки

Русский язык
С умом тратит деньгт пример из сказки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот "Матроскин" из Прастоквашино
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Срочно! нам задали по обж написать наиболие частые причины пожаров
Ответить
Українська мова
Добери iзапиши антонiми крикглибокий холод бiжить
Ответить
Литература
Значение слов "гусь" , "чижи" , "тобор" в повести Романа Ругина "Гул далекой буровой"
Ответить
Математика
Прошу помогите! y=g(x) y=1.6x+4 Найдите g(-6.4) Ответ:14,24? и g(0)=18-4.5 Ответ:13,5?
Ответить
Русский язык
Ребят помогите сделать письменно синтаксический разбор предложения."Выходим на небольшую поляну
Ответить