Ребят помогите сделать письменно синтаксический разбор предложения."Выходим на небольшую поляну
Русский язык
Ребят помогите сделать письменно синтаксический разбор предложения."Выходим на небольшую поляну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выходим-сказ. на поляну-обст. небольшую-опред.
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