Какие элементы подготовки туриста лыжника вы считаете наиболе важным и почему
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Какие элементы подготовки туриста лыжника вы считаете наиболе важным и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лыжнику обязательно нужно брать теплую одежду, лыжи палки туристу- сумку, теплые вещи
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