Найди длину ломаной линии,состоящей из трёх звеньев,если длина первого звена2дм 7см, а длина каждого следущего звена на 1дм 2 м больше предыдущего Я немогу понять как именно надо это рассписать

Математика
Найди длину ломаной линии,состоящей из трёх звеньев,если длина первого звена2дм 7см, а длина каждого следущего звена на 1дм 2 м больше предыдущего Я немогу понять как именно надо это рассписать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе звену будет 3 дм 9м,т.к. 2дм 7м + 1дм 2м а третье будет 5 дм 1 м, т.к. 3дм 9м +1дм 2 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как умножить 9 30 --- × --- = ??? 56 840 Помогите пожалуйста
Ответить
Физика
Как сделать номера 10,11
Ответить
Русский язык
Сочинение рассужениена тему сострадания
Ответить
Другие предметы
Дайте определение следующего понятия Шумеры
Ответить
Математика
Какую цифру нужно поставить вместо звездочки чтобы число делилось на 3. 2090* 25*0. 7*2.
Ответить