Найди длину ломаной линии,состоящей из трёх звеньев,если длина первого звена2дм 7см, а длина каждого следущего звена на 1дм 2 м больше предыдущего Я немогу понять как именно надо это рассписать
Математика
Найди длину ломаной линии,состоящей из трёх звеньев,если длина первого звена2дм 7см, а длина каждого следущего звена на 1дм 2 м больше предыдущего Я немогу понять как именно надо это рассписать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе звену будет 3 дм 9м,т.к. 2дм 7м + 1дм 2м а третье будет 5 дм 1 м, т.к. 3дм 9м +1дм 2 м
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