Найди длину ломаной линии,состоящей из трёх звеньев,если длина первого звена2дм 7см, а длина каждого следущего звена на 1дм 2 м больше предыдущего Я немогу понять как именно надо это рассписать

Математика

Найди длину ломаной линии,состоящей из трёх звеньев,если длина первого звена2дм 7см, а длина каждого следущего звена на 1дм 2 м больше предыдущего Я немогу понять как именно надо это рассписать

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