Сочинение рассужениена тему сострадания

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Сострадание - это способность сопереживать другому человеку, чувствовать чужую боль. Людям, умеющим сострадать, чужды равнодушие и озлобленность. Сострадание побуждает человека совершать добрые поступки. Для доказательства своих слов приведу конкретные примеры. В тексте А.Лиханова девушка, которая пришла работать в школу-интернат, проявила сострадание к брошенным детям. Она почувствовала их боль, одиночество, обиду и поняла, что эти "печальные маленькие люди" нуждаются в любви и заботе близких. Сострадание подтолкнуло девушку совершить доброе дело - помочь этим детям обрести семью. Ярким примером проявления сострадания является и татарская девочка Дина, героиня рассказа Л.Толстого "Кавказский пленник". Проникшись сочувствием к русскому офицеру и не побоявшись гнева своего отца, Дина украдкой бегает к яме, где сидит Жилин, носит ему молоко, лепёшки и наконец устраивает побег. Таким образом, сострадание – это готовность без раздумий оказать помощь ближнему.