Краткое сообщение на тему:"Иллюстраторы пушкинской сказки"

Гость: Гость:

Много иллюстраторов у Пушкинских произведений.Многим хочется изобразить его героев.Назову только некоторых из них- Е.В. Зворыкин.Вот прямо передо мной набор его иллюстраций по сказке Пушкина: "Сказка о царе Салтане" ,. Глядя на его иллюстрации,вроде сам в этой сказке находишься и все видишь своими глазами,а вот эту же сказку разрисовал в стиле Палех Куркин А..Тот же Куркин нарисовал иллюстрации к "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях". Еще есть иллюстратор Билибин И.Я.У него тоже есть иллюстрации к "Сказке о царе Салтане",а вообще у него множество иллюстраций и к другим сказкам -"Сказке о Золотой рыбке", "Сказке о золотом петушке",Есть на поизведения Пушкина иллюстрации художников-С.Ковалев,Ксенофонтов Т.И. и многие другие Билибин И.Я создал иллюстрации и к поэме Пушкина "Руслан и Людмила".