Мать в 3 раза старше дочери, а отцу столько лет, сколько матери и дочери вместе. Ско??ько лет каждому из них, если сумма лет всех троих на 4 больше наименьшего трех значного числа!

Математика

Мать в 3 раза старше дочери, а отцу столько лет, сколько матери и дочери вместе. Ско??ько лет каждому из них, если сумма лет всех троих на 4 больше наименьшего трех значного числа!

Автор: Гость