Мать в 3 раза старше дочери, а отцу столько лет, сколько матери и дочери вместе. Ско??ько лет каждому из них, если сумма лет всех троих на 4 больше наименьшего трех значного числа!
Математика
Мать в 3 раза старше дочери, а отцу столько лет, сколько матери и дочери вместе. Ско??ько лет каждому из них, если сумма лет всех троих на 4 больше наименьшего трех значного числа!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее это 100 100+4=104 х лет дочеро 3х лет матери х+3х+х+3х=104 8х=104 х=13лет дочери 13×3=39лет матери 39+13=52лет отцу
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