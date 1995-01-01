Опишите Екатерину Андрееву.

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Опишите Екатерину Андрееву.
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Её отец был заместителем председателя Госснаба СССР, а мать — домохозяйкой. У Екатерины Андреевой есть младшая сестра Светлана[5][6]. В детстве увлекалась баскетболом, недолго училась в школе олимпийского резерва[5].В 1990 году окончила Московский педагогический институт им. Крупской, училась на вечернем отделении Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). Работала референтом в Генеральной прокуратуре в отделе делопроизводства следственного управления[7].В 1990 году поступила на Всесоюзные курсы повышения квалификации для работников радио и телевидения (ВИПК приГостелерадио СССР). В «школе дикторов» училась у Игоря Кириллова.В 1991 году начала работать на телевидении. Была диктором Центрального телевидения и телекомпании «Останкино», ведущей программы «Доброе утро». С 1995 года — в телекомпании «ОРТ»: редактор информационных программ, ведущая программы «Новости».В дирекции информационных программ с 1994 года. Впервые вышла в эфир в 1995 году.Январь 1995 года - стала ведущей информационной программы "ИТА Новости" (позднее - Новости ОРТ) на Первом телеканале РГТРК "Останкино" (с 1 апреля того же года - АО "ОРТ").- Начало 1997 года - начала работу в качестве ведущей информационной программы "ВРЕМЯ" (Дирекция информационных программ АО "Общественное Российское Телевидение"). Также параллельно до декабря 1998 года вела обычные выпуски новостей. В основном вечерние.С декабря 1998 года — постоянная ведущая программы «Время» телекомпании «ОРТ» (ныне Первый канал). На место постоянной ведущей её назначил главный продюсер Дирекции информационных программ и директор информационной службы ОРТ - Сергей Доренко. По результатам проведенного в сети интернет опроса в 1999 году была признана самой красивой ведущей телевидения в России; «за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу» награждена орденом Дружбы (2006).По итогам 2010 года вошла в десятку популярных телеведущих России по версии TNS Россия[8]..В августе 2014 года включена Украиной в санкционный список за позицию по войне на Востоке Украины и присоединению Крыма к России[9].

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