Что такое изотерма муссон

География
Что такое изотерма муссон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это устойчивые ветра, которые меняют свое направление, летом дуют с океана, зимой с суши
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