Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Что такое изотерма муссон
География
Что такое изотерма муссон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это устойчивые ветра, которые меняют свое направление, летом дуют с океана, зимой с суши
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Какая бывает заря, привести примеры, заранее спасибо!!!
Ответить
География
Как посчитать протяженность Индийского океана?!)
Ответить
История
Почему четвёртый крестовый поход называют : "Позором движения крестоносцев"?
Ответить
Литература
Характеристика айвенго 2-3 цитата
Ответить
Английский язык
Перевод текста с англиского на украинский стр 52 53 Оксана Карпюк прошу пожалуйста
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск