Характеристика айвенго 2-3 цитата

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Характеристика айвенго 2-3 цитата
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Гость:
Айвенго - честный и справедливый воин, который в любой момент может прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, то есть униженным, угнетенным. Узнав, что Ребекку несправедливо обвиняют в колдовстве и угрожают сжечь на костре, если не появится рыцарь, который согласится защищать ее честь и мечом докажет ее правоту, Айвенго спешит на поединок, чтобы защитить несчастную невинную девушку. Едва держась в седле после тяжелого ранения, Айвенго все же выходит на бой с Буагельбергом. И когда противники сошлись, от точных ударов оба рыцари падают. Но Божий суд свершился: Буагельберг погибает, а Ребекку оправдывают. Итак, Айвенго не только мужественный, смелый и отважный воин, но и честный, порядочный, способный на самопожертвование человек; фанатично предан делу, он служит друзьям, с которыми разделяет несчастье и опасности.
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