Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000 включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести количество пар элеме...
Информатика
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000 включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести количество пар элементов массива, в которых сумма элементов делится на 2, но не делится на 4. В данной задаче под парой подразумеваются два соседних элемента массива.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=20; var a:array[1..n] of integer; k,i:integer; begin Randomize; for i:=1 to n do begin a[i]:=random(21000)-10000; write(a[i],' '); end; writeln; k:=0; for i:=1 to n-1 do if (a[i]*a[i+1] mod 2=0)and(a[i]*a[i+1] mod 4<>0) then k:=k+1; writeln('k = ',k); end. Пример (для n=10): 10563 9699 -210 -7757 6095 -8100 -9898 6507 -6578 -5793 k = 5
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