ПОМОГИТЕ!!!!!!!УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!! 11.распределение электронов по уровням атома выражено рядом чисел 2,8,1.Какому хим.,элементу это соответствует?определите число энергетических оболочек и номер группы. А. Na,2, I A Б. Na,3, I...
Химия
ПОМОГИТЕ!!!!!!!УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!! 11.распределение электронов по уровням атома выражено рядом чисел 2,8,1.Какому хим.,элементу это соответствует?определите число энергетических оболочек и номер группы. А. Na,2, I A Б. Na,3, I A B. Li,2,I A Г.K,4,I A 12.Найдите ошибочное утверждение. К хим., св-вам вещ-в не относят: 1- способность тускнеть в воздухе, 2-определенную плотность,3- нерастворимость в воде,4-разложение при нагревание,5-нахождение в разных агрегатных состояниях. А.1,4 Б.2,3 В.3.5 Г.4.5 13.Атомную кристаллическую решетку имеют:1)натрий.2)алмаз.3)бромид лития.4)бор.5)магний Не обращайте на номерование вопросов!УМОЛЯЮ !!ПОМОГИТЕ ХОТЬ ЧТО-ТО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Б (1s2,2s2,2p6,3s1. Na. 3. |) 2-A
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