Составте не большой рассказ на тему опаздал

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Составте не большой рассказ на тему опаздал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Миша резко проснулся. Ой! - воскликнул мальчик, посмотрев на часы. Наверное, я опаздаю в школу. Мишка направился на кухню. Поел, попил чай и пошёл собираться. Собравшись, он вышел из дому и пошел в школу. Зайдя в кабинет, все на него косо посмотрели, а он лишь расстроено сказал : Опоздал!
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