Гомологи и изомеры пропана

Химия
Гомологи и изомеры пропана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У пропана нет изомеров. Гомологи все алканы нормального строения. Метан, этан, бутан и т.д.
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