Пересказ 20 лет спустя

Литература
Пересказ 20 лет спустя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил один мальчик ему было десять лет он не хотел расти но когда ему мама сказала что что важно для тебя он незамечал как растёт шли дни катились месяцы ему уже двадцать лет.
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