Составьте пожалуйста 10 или 5 специальных вопросов (можно на русском) по этому текс??у : Пение птиц является одним из самых прекрасных звуков. Вероятно, лучшие певцы - жаворонок и соловей. Иногда, когда мы находимся не в ст...

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Составьте пожалуйста 10 или 5 специальных вопросов (можно на русском) по этому текс??у : Пение птиц является одним из самых прекрасных звуков. Вероятно, лучшие певцы - жаворонок и соловей. Иногда, когда мы находимся не в стране, мы слышим звуки птиц, и мы можем подумать, что они рассказывают друг другу что-то. Дело в том, что птицы имеют свой собственный язык, как и многие другие животные, но их язык отличается от языка людей. Мы используем слова и народ должен знать эти слова, они должны изучить их. Птицам не выучить их язык. Они умеют петь, "говорить", потому что они могут создавать звуки и шумы. Это инстинкт с ними. Когда цыпленок растет, он способен издавать некоторые звуки, подобные звукам родителей Но птицы не могут научиться петь и говорить, они не могут выучить "другие языки". Некоторые птицы, такие как попугаи, вороны, галки талантливые имитаторы. Они подражают речи людей и других животных. Многие птицы могут узнать песни других птиц. Например, если канарейка растет с соловьем, она может научиться петь, как соловей. Но эта имитация не является реальным языком. Птицы не говорят, как мы.

Автор: Гость