Помогите пожалуйста,краткий пересказ истории 6 класса,19 прг"ЧТО АНГЛИЧАНЕ СЧИТАЮТ НАЧАЛОМ СВОИХ СВОБОД"

История
Помогите пожалуйста,краткий пересказ истории 6 класса,19 прг"ЧТО АНГЛИЧАНЕ СЧИТАЮТ НАЧАЛОМ СВОИХ СВОБОД"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великая Хартия Вольностей
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