Площадь боковой поверхности цилиндра равна 56\pi, а высота — 7 . Найдите диаметр основания.
Геометрия
Площадь боковой поверхности цилиндра равна 56\pi, а высота — 7 . Найдите диаметр основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=2R S=2*π*R*h=π*D*h => D= S/(π*h) D=56*π/(π*7)=56/7=8 S-площадь R-радиус h- высота D- диаметр Думаю, так...
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