Сочинение на тему" без грамматики не обучают математике" пожалуйста помогите, сло?? 40-60))
Русский язык
Сочинение на тему" без грамматики не обучают математике" пожалуйста помогите, сло?? 40-60))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без грамматики не учат некого математике. Грамматика почти такая-же как математика. Обучая нас грамматике мы научимся математике! Больше грамматики больше математики!! Некогда не отстовай от грамматики научишся математике!!!!
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