12 января 1853г. французский цензор дал заключение относительно постановки в Париже комедии Н.В. Гоголя *Ревизор*:(...мы не считаем возможным разрешить постановку этой комедии в её настоящем виде ).15 апреля 1854 г. тот же ценз...

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12 января 1853г. французский цензор дал заключение относительно постановки в Париже комедии Н.В. Гоголя *Ревизор*:(...мы не считаем возможным разрешить постановку этой комедии в её настоящем виде ).15 апреля 1854 г. тот же цензор после исправления сценария указал в донесении:* мы считаем возможным разрешить представление этой пьесы под...названием: *Русские в их собственном изображении*. Какие объяснения могли представить французские цензоры при запрещении постановки комедии Н.В. Гоголя*Ревизор*? Почему только под таким названием была разрешена постановка?

Автор: Гость