12 января 1853г. французский цензор дал заключение относительно постановки в Париже комедии Н.В. Гоголя *Ревизор*:(...мы не считаем возможным разрешить постановку этой комедии в её настоящем виде ).15 апреля 1854 г. тот же ценз...

История
12 января 1853г. французский цензор дал заключение относительно постановки в Париже комедии Н.В. Гоголя *Ревизор*:(...мы не считаем возможным разрешить постановку этой комедии в её настоящем виде ).15 апреля 1854 г. тот же цензор после исправления сценария указал в донесении:* мы считаем возможным разрешить представление этой пьесы под...названием: *Русские в их собственном изображении*. Какие объяснения могли представить французские цензоры при запрещении постановки комедии Н.В. Гоголя*Ревизор*? Почему только под таким названием была разрешена постановка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во Франции действовал гражданский кодекс,принятый ещё при Наполеоне,по которому провозглашалась тайна переписки,почтовых отправлений и пр. показ такой сцены мог вызвать сомнения в правильности гражданского кодекса и спровоцировать такое же поведение префектов или других должностных лиц во франции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На каком материке наблюдается самое большое кол-во климатических поясов
Ответить
Русский язык
Сложить\сложение\прилагательное\ изложить\ предложение исключите лишнее слово
Ответить
Русский язык
Согласны ли вы с писателем считавшим, что зло не может быть нормальным состоянием человека
Ответить
Қазақ тiлi
сочинение про Казахстан халқы
Ответить
Музыка
Написать все тритоны соль минора и ми минора сольфеджио 6 класс
Ответить