12 января 1853г. французский цензор дал заключение относительно постановки в Париже комедии Н.В. Гоголя *Ревизор*:(...мы не считаем возможным разрешить постановку этой комедии в её настоящем виде ).15 апреля 1854 г. тот же ценз...
История
12 января 1853г. французский цензор дал заключение относительно постановки в Париже комедии Н.В. Гоголя *Ревизор*:(...мы не считаем возможным разрешить постановку этой комедии в её настоящем виде ).15 апреля 1854 г. тот же цензор после исправления сценария указал в донесении:* мы считаем возможным разрешить представление этой пьесы под...названием: *Русские в их собственном изображении*. Какие объяснения могли представить французские цензоры при запрещении постановки комедии Н.В. Гоголя*Ревизор*? Почему только под таким названием была разрешена постановка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во Франции действовал гражданский кодекс,принятый ещё при Наполеоне,по которому провозглашалась тайна переписки,почтовых отправлений и пр. показ такой сцены мог вызвать сомнения в правильности гражданского кодекса и спровоцировать такое же поведение префектов или других должностных лиц во франции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi