сочинение про Казахстан халқы

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Казахстан – независимый и единый Сотни лет процветанья для этой страны. Чтобы наши потомки уверены были, В мирном небе и счастье своей семьи. Республика Казахстан – это молодое и развивающиеся государство, с богатой историей и традициями.Чем же так уникальна наша родина? Можно назвать несколько фактов, которые редко встречаются в других частях современного мира:• За всю историю становления нашего государства у нас был, есть и, надеюсь, еще долго будет один единственный лидер – президент;• Мы мирно живем в многонациональной стране. Здесь не важно, какой национальности является твой товарищ. Значение имеют только поступки близкого тебе человека;• Для Казахстана нация – это общность людей различных национальностей, готовых в случае необходимости защищать свою родину по мере сил и возможностей;• Только у нас столица называется столицей.Сегодня Казахстан занимает не последнее место по влиянию на мировую экономику. Наша страна богата полезными ископаемыми, такими как: нефть, уран, цинк, золото, уголь.В последнее время не стоит на месте и развитие текстильного производства. Тем более, что это направление получает поддержку от главы государства. Охватывает гордость за то, что он не гонится за мировыми брендами, а считает достойным прийти на совещание в одежде казахстанских производителей. Ведь именно такой пример, так необходим каждому из нас.Во многих уголках нашей Родины уважают и хранят наши обычаи и традиции. Конечно, сейчас не кочует по степям как раньше, но разведение животных является очень важной отраслью.Туризм занимает одно из важных мест в современном Казахстане. Наша страна, это место, куда часто приезжают отдыхать. Наша столица признана одним из красивейших мегаполисов мира. Ее посещают, чтобы погулять по музеям и паркам, посмотреть на Байтерек и загадать желание. Еще несколько лет назад этого города не существовало на карте мира, а сейчас там проводятся важнейшие для нашей страны встречи. Помимо посещения Астаны можно отдохнуть и на пляжах. Например, на Капчагае, Алаколе или Бухтарме.Но не только местами для пассивного отдыха может похвастаться наша Родина. Для активного отдыха существуют пешие туристические маршруты и водный слалом по горным рекам. Подобный отдых дает возможность получить незабываемые эмоции. Красоту наших гор так трудно описать словами, легче один раз показать.Сочинение на тему: "Казахстан сегодня" Республика Казахстан еще довольно молодое государство. Однако и у нас есть успехи не только в развитии производства, но и в спорте. Так, например, лыжника Алексея Полторанина знает весь мир. Он не раз завоевывал медали в самых различных мировых соревнованиях. Наши борцы заставляют задуматься серьезных противников. Большинство мальчишек любят погонять шайбу во дворе, и кто знает, может быть через несколько лет именно они станут чемпионами? А еще в Казахстане много талантливых поэтов, писателей и художников. Нашей стране чуть больше 20 лет, но нам уже есть чем и кем гордиться.Наша родина прекрасна и многообразна. Бескрайние степи и леса, здесь каждый человек способен найти место, где ему будет уютно.