Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: А. «Сво?? люди – сочтёмся»; Б. «На всякого мудреца довольно простоты»; В. «Записки замоскворецкого жителя»; Г. «Снегурочка».

Литература

Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: А. «Сво?? люди – сочтёмся»; Б. «На всякого мудреца довольно простоты»; В. «Записки замоскворецкого жителя»; Г. «Снегурочка».

Автор: Гость