Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: А. «Сво?? люди – сочтёмся»; Б. «На всякого мудреца довольно простоты»; В. «Записки замоскворецкого жителя»; Г. «Снегурочка».

Литература
Среди перечисленных произведений А. Н. Островского найдите прозаическое: А. «Сво?? люди – сочтёмся»; Б. «На всякого мудреца довольно простоты»; В. «Записки замоскворецкого жителя»; Г. «Снегурочка».
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