Краткий рассказ о любой пустыне (выберите любую пустыню и напишите о ней кратко).
Окружающий мир
Краткий рассказ о любой пустыне (выберите любую пустыню и напишите о ней кратко).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть очень много пустынь.Но самая большая это сахара.она находится в Африке.так как там очень жарко.я не хочу оказаться в пустыне
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