Подсчитайте сколько дней продолжалось морское путешествие из Лондона в Ригу, а сколько - сухопутное путешествие из Полоцка в Льеж

История

Подсчитайте сколько дней продолжалось морское путешествие из Лондона в Ригу, а сколько - сухопутное путешествие из Полоцка в Льеж

Автор: Гость