Подсчитайте сколько дней продолжалось морское путешествие из Лондона в Ригу, а сколько - сухопутное путешествие из Полоцка в Льеж
История
Подсчитайте сколько дней продолжалось морское путешествие из Лондона в Ригу, а сколько - сухопутное путешествие из Полоцка в Льеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восьмьдесят дней По крайней мере, из Лондона в Ригу точно
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