Запишите 5 слов начинающихся на я где звуков больше чем букв

Русский язык
Запишите 5 слов начинающихся на я где звуков больше чем букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Яша-(3 буквы,4 звука), 2.Яма-(3 буквы,4 звука), 3.Яблоко-(6 букв,7 звуков), 4.Япония-(6 букв,8 звуков), 5.Якутия-(6 букв,8 звуков).
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