Перевод текста с англиского на украинский стр 52 53 Оксана Карпюк прошу пожалуйста

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Перевод текста с англиского на украинский стр 52 53 Оксана Карпюк прошу пожалуйста
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Гость:
Жду от вас фото задания или в письменном виде . Помогу 100% вам
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