Почему четвёртый крестовый поход называют : "Позором движения крестоносцев"?

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Четвёртый крестовый поход завершился в 1204 году захватом Константинополя - столицы христианской Византии, а не "освобождением Гроба Господня" в Иерусалиме. Разграбление столицы христианского государства действительно было позорным делом, так как совершили его называвшие себя "защитниками христианской веры".