Экскурсия по реальному средневековому городу

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Средневековый Старый город или его ещё называют Внутренний город (Innere Stadt)– этот пешеходный маршрут на 3-4 часа проходит через старую, средневековую часть внутреннего города, гдеБабенбергами была основана первая герцогская резиденция, и где сосредоточены старейшие городские церкви.От собора Св. Стефана мы поворачиваем в направлении площади Шток им Айзен, которая с южной стороны граничит с площадью Штефансплац. Пройдя вдоль стеклянного фасада дома Хааса, попадаем наГрабен, одну из главных торговых улиц внутреннего города. На широкой площади в пешеходной зоне обосновались многочисленные уличные кафе.Расположенные здесь здания относятся преимущественно ко второй половине XIX в. Исключение составляют дворец в стиле барокко Бартолотти-Партенфельд 1720 г. (№ 11) и Генералихоф (№ 13), один из первых домов, построенный в стиле классицизма в 1781 г., где находится магазин фирмы Книце, интерьер которого оформлен А. Лоосом. Лоос также оформил расположенные под землей туалеты в стиле модерн, которые входят в число достопримечательностей Вены.Однако в центре любой фотографии Грабена Вы обязательно найдете Колонну Святой троицы(Чумную колонну) в стиле барокко. Два фонтана, расположенные спереди и сзади колонны, фонтан Леопольда и фонтан Иосифа , в 1804 г. были украшены Мартином Фишером свинцовыми фигурами. Через переулок справа можно увидеть барочную церковь св. Петра, которая заняла здесь свое место несмотря на тесноту средневековых улочек.Позади церкви мы сворачиваем налево, на узкую улицу к Тухлаубен, где в доме № 19 можно полюбоваться фресками Нейдхарта, а затем проследовать через Штайндльгассе и Зайцергассе к Шульхофу. На углу Куррентгассе находится музей часов, на Шульхоф № 2 – музей кукол и игрушек. Справа от церкви находится проход к площади Ам Хоф. Достойна внимания непрерывная цепь домов, включающая в себя также и церковь Девяти ангельских хоров. В 1945 г. Хоер Маркт была практически полностью разрушена, лишь Свадебный фонтан и дом страховой конторы Anker, достопримечательностью которого являются часы, остались нетронутыми. По Юденгассе с ее лавками старьевщиков не так далеко до старейшей церкви города, романской церкви св. Рупрехта. Из прошлого в настоящее: мы находимся в «Бермудском треугольнике» – квартале, расположенном вокруг Рупрехтсплатц, Рабенштайг, Зайтенштеттенгассе, Зальцгрис, который благодаря множеству кабачков, пивных и баров, музыкальных площадок и кабаре стал своеобразным центром «Венской сцены».Пройдя по Зайтенштеттенгассе, центру венской ортодоксальной еврейской общины с синагогой, попадаешь к Греческой церкви (византийский фасад работы Теофила ван Хансена). Расположенный по соседству греческий кабачок, упоминавшийся в документах XV в., притягивает своим живописным видом. Внутри на стенах оставили свои автографы знаменитые посетители – Моцарт, Штраус, Грильпарцер, Марк Твен, Альберт Эйнштейн.