Скільки вeршин має правильний багатокутник , у якого цeнтральний кут 24градусов
Математика
Скільки вeршин має правильний багатокутник , у якого цeнтральний кут 24градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360/24=15.Затем на лучах откладываешь одинаковые о резки,которые и будут вершинами правильного 15 угольника
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