Укажи ошибочную причину отлета птиц

Окружающий мир
Укажи ошибочную причину отлета птиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им холодно. насамом деле им не хватает корма (жучков,паучков всяких) , а перья у них теплее чем шерсть медведя)
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