1.Параллелограмм это..2 треугольники,на котором параллелограмм разбивается диагональю,..3. Противоположные углы параллелограмм...4. Ромбом называется...5. Прямоугольником называется....

Гость: Гость:

1. Параллелограмм это четырёхугольник с параллельными и равными противоположными сторонами. 2. треугольника, на которые параллелограмм разбивается диагональю, будут равны по двум сторонам и углу между ними 3. Противоположные углы параллелограмм равны и параллельны. 4. Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны. Ромб с прямыми углами называется квадратом. 5. Параллелограмм является прямоугольником, если выполняется любое из условий: Если диагонали параллелограмма равны. Если квадрат диагонали параллелограмма равен сумме квадратов смежных сторон. Если углы параллелограмма равны.