1.Параллелограмм это..2 треугольники,на котором параллелограмм разбивается диагональю,..3. Противоположные углы параллелограмм...4. Ромбом называется...5. Прямоугольником называется....
Математика
1.Параллелограмм это..2 треугольники,на котором параллелограмм разбивается диагональю,..3. Противоположные углы параллелограмм...4. Ромбом называется...5. Прямоугольником называется....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Параллелограмм это четырёхугольник с параллельными и равными противоположными сторонами. 2. треугольника, на которые параллелограмм разбивается диагональю, будут равны по двум сторонам и углу между ними 3. Противоположные углы параллелограмм равны и параллельны. 4. Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны. Ромб с прямыми углами называется квадратом. 5. Параллелограмм является прямоугольником, если выполняется любое из условий: Если диагонали параллелограмма равны. Если квадрат диагонали параллелограмма равен сумме квадратов смежных сторон. Если углы параллелограмма равны.
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