Из двух пунктов расстояние между которыми 21 км одновременно на встречу друг другу выехали 2 велосипедиста. скорость одного из них меньше скорсти второго в 1 целую 1/3 раза.
Математика
Из двух пунктов расстояние между которыми 21 км одновременно на встречу друг другу выехали 2 велосипедиста. скорость одного из них меньше скорсти второго в 1 целую 1/3 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 минут = 3/4 часаПусть х - скорость 1-го велосипедиста, тогда 1 1/3х (или 4/3х) - скорость 2-го велосипедиста. Составим уравнение суммы расстояний3/4х+3/4*(4/3х)=213/4х+х=217/4х=21х=12км/ч (скорость 1-го велосипедиста)4/3*12=16км/ч (скорость 2-го велосипедиста).
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