Из двух пунктов расстояние между которыми 21 км одновременно на встречу друг другу выехали 2 велосипедиста. скорость одного из них меньше скорсти второго в 1 целую 1/3 раза.

Математика

Из двух пунктов расстояние между которыми 21 км одновременно на встречу друг другу выехали 2 велосипедиста. скорость одного из них меньше скорсти второго в 1 целую 1/3 раза.

Автор: Гость