Задачи по информатике: 1)у одного племени в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препи??ания и арифметических знаков нет. какое минимальное количество двоичных разрядов им необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что сл...
Информатика
Задачи по информатике: 1)у одного племени в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препи??ания и арифметических знаков нет. какое минимальное количество двоичных разрядов им необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что слова надо отделять друг от друга! 2)Для кодирования нотной записи используется 7 знаков-нот. Каждая нота кодируется одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объём сообщения, состоящего из 180 нот? 3)Какое количество информации несёт в себе сообщение о том, что нужная вам программа находится на одной из восьми дискет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На 24 буквы+ пробел=25*8=200, а на цифры без арифм.знаком достаточно полуслова (4 бита), 8=1000(2), значит 204 двоичного разряда. 2)7=2^i,i = 2,807355 бит на 1 нотный знак 2,807355*180= 505,3239 бита 3)N=2^i, 8=2^i, i=3 бита
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