Задачи по информатике: 1)у одного племени в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препи??ания и арифметических знаков нет. какое минимальное количество двоичных разрядов им необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что сл...

Информатика

Задачи по информатике: 1)у одного племени в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препи??ания и арифметических знаков нет. какое минимальное количество двоичных разрядов им необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что слова надо отделять друг от друга! 2)Для кодирования нотной записи используется 7 знаков-нот. Каждая нота кодируется одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объём сообщения, состоящего из 180 нот? 3)Какое количество информации несёт в себе сообщение о том, что нужная вам программа находится на одной из восьми дискет

Автор: Гость