Из из управление в согласование : снаряд для спортсменов , тропинка в гору , челове?? без совести , вопрос по литературе , гостиница при вокзале , костюм в полоску , кусты в серени , совет отца , ком снега , судьба матери , зан...
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Из из управление в согласование : снаряд для спортсменов , тропинка в гору , челове?? без совести , вопрос по литературе , гостиница при вокзале , костюм в полоску , кусты в серени , совет отца , ком снега , судьба матери , занятии музыкой , особняк в три этажа , девушка двадцати лет
Ответ(ы) на вопрос:
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Спортивный снаряд,горная тропинка, бессовестный человек, литературный вопрос, вокзальная гостиница, полосатый костюм, сиреневые кусты, отцовский совет, снежный ком, материнская судьба, музыкальное занятие, трехэтажный особняк, двадцатилетняя девушка
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