Значение слов "гусь" , "чижи" , "тобор" в повести Романа Ругина "Гул далекой буровой"

Гость: Гость:

Гусь-Дикая и домашняя водоплавающая птица с длинной шеей. Чиж-Небольшая лесная птица из отряда воробьиных, обычно с серым оперением. Тобор- 1.Расположенный станом обоз переселенцев, а в старину также (у казаков) лагерь войска с обозом. 2.Группа семейств цыган, кочующих вместе