Значение слов "гусь" , "чижи" , "тобор" в повести Романа Ругина "Гул далекой буровой"

Литература
Значение слов "гусь" , "чижи" , "тобор" в повести Романа Ругина "Гул далекой буровой"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусь-Дикая и домашняя водоплавающая птица с длинной шеей. Чиж-Небольшая лесная птица из отряда воробьиных, обычно с серым оперением. Тобор- 1.Расположенный станом обоз переселенцев, а в старину также (у казаков) лагерь войска с обозом. 2.Группа семейств цыган, кочующих вместе
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