Прошу помогите! y=g(x) y=1.6x+4 Найдите g(-6.4) Ответ:14,24? и g(0)=18-4.5 Ответ:13,5?
Математика
Прошу помогите! y=g(x) y=1.6x+4 Найдите g(-6.4) Ответ:14,24? и g(0)=18-4.5 Ответ:13,5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=g(x) y=1.6x+4 g(-6.4) = 1,6(-6,4)+4 = -10,24+4 = -6,24 g(0) = 1,6*0+4=0+4=4
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