Сочинить рассказ про неодушевленный предмет 4 класс

Гость: Гость:

Жил был телефон он был совсем старый с кнопками и вот однажды хозяева телефона купили Apple iPhone 5 ,старый телефон обрадовался думал у него появится современный друг но нетут то было из старого телефона вынули симку и карту памяти и выбросили. Лежал старый телефон на свалке никому не нужный и вдруг его заметила маленькая девочка. она взяла его и сказала -Теперь ты будешь жить у меня , и с радостью пошла хвастаца маме, Они купили ему новую симку и карту памяти и телефон был счастлив. Так и жили они поживали пока срок действия телефона не истек.