Диагонали четырехугольника abcd вписанного в окружность перпендикулярны, угол acb=10??, bdc=70°. Найти углы четырехугольника
Математика
Диагонали четырехугольника abcd вписанного в окружность перпендикулярны, угол acb=10??, bdc=70°. Найти углы четырехугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На,все как надо Вроде бы правильно
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