Диагонали четырехугольника abcd вписанного в окружность перпендикулярны, угол acb=10??, bdc=70°. Найти углы четырехугольника

Математика
Диагонали четырехугольника abcd вписанного в окружность перпендикулярны, угол acb=10??, bdc=70°. Найти углы четырехугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На,все как надо Вроде бы правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какие современные государства располагаются на территории древнего междуречья
Ответить
Математика
(y.2).(x.3) скажите пожалуйста как решить
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! Сумма двух чисел равна 15 1/2, причём одно число на 1 1/2 больше другого. Найдите эти числа. Нужно решить уравнением.
Ответить
Математика
Кто будет активным рефералом?
Ответить
Математика
Pojaluysta pomogite . dayu 15ballov
Ответить