Подберите и запишите антоним к данным словам. укажите по какому признаку противопоставляются антонимы. Определите их типы

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Подберите и запишите антоним к данным словам. укажите по какому признаку противопоставляются антонимы. Определите их типы

Автор: Гость