Подберите и запишите антоним к данным словам. укажите по какому признаку противопоставляются антонимы. Определите их типы
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Подберите и запишите антоним к данным словам. укажите по какому признаку противопоставляются антонимы. Определите их типы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высокий Больной Выходить Лёгкое Враг Поздно Зло Ложь Слабый Тихо Вниз Холодно -Низкий;здоровый;входить;сложное;друг;рано;добро;истина;сильный;громко;вверх;горячо.
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