Помогите пожалуйста срочно!!!!! итоги белогвардейского движения

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Это было легко! ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 1917-22 в России, вооруженная борьба между социальными группами во главе с большевиками, пришедшими к власти в результате Октябрьской революции, и их противниками. После выхода России из 1-й мировой войны германские и австро-венгерские войска в феврале 1918 оккупировали часть Украины, Белоруссии, Прибалтики и Юга России, что привело к заключению в марте 1918 Брестского мира. В марте 1918 англо-франко-американские войска высадились в Мурманске; в апреле — японские войска во Владивостоке; в мае начался мятеж Чехословацкого корпуса. Все это создало серьезные проблемы для новой власти. К лету 1918 на 3/4 территории страны образовались многочисленные группировки и правительства, выступавшие против советской власти. Советское правительство приступило к созданию Красной Армии и перешло к политике «военного коммунизма» . Во 2-й пол. 1918 Красная Армия одержала первые победы на Восточном фронте, освободила территории Поволжья, часть Урала. После Ноябрьской революции в Германии Советское правительство аннулировало Брестский мир, были освобождены Украина и Белоруссия. Однако политика «военного коммунизма» , а также «расказачивание» , направленное фактически на уничтожение казачества, вызвали в различных регионах крестьянские и казачьи восстания и дали возможность руководителям антибольшевистского лагеря сформировать многочисленные армии и развернуть широкое наступление против Советской республики. На территориях, занятых белогвардейцами и интервентами, ширилось партизанское движение. В марте — мае Красная Армия успешно отразила наступление белогвардейских сил с востока (адмирал А. В. Колчак) , юга (генерал А. И. Деникин) , запада (генерал Н. Н. Юденич) . В результате общего контрнаступления советских войск Восточного фронта в мае — июле были заняты Урал и в последующие полгода, при активном участии партизан, — Сибирь. В апреле — августе 1919 интервенты были вынуждены эвакуировать свои войска с юга Украины, из Крыма, Баку, Ср. Азии. Войска Южного фронта разгромили армии Деникина под Орлом и Воронежем и к марту 1920 оттеснили их остатки в Крым. Осенью 1919 была окончательно разгромлена под Петроградом армия Юденича. В нач. 1920 были заняты Север и побережье Каспийского м. Государства Антанты полностью отозвали свои войска и сняли блокаду. После окончания советско-польской войны Красная Армия нанесла ряд ударов по войскам генерала П. Н. Врангеля и изгнала их из Крыма. В 1921-22 были подавлены антибольшевистские восстания в Кронштадте, на Тамбовщине, в ряде районов Украины и др. , ликвидированы оставшиеся очаги интервентов и белогвардейцев в Ср. Азии и на Дальнем Востоке (октябрь 1922). Гражданская война принесла огромные бедствия. От голода, болезней, террора и в боях погибло (по различным данным) от 8 до 13 млн. человек, в т. ч. ок. 1 млн. бойцов Красной Армии. Эмигрировало к концу Гражданской войны до 2 млн. человек. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, составил ок. 50 млрд. золотых рублей, промышленное производство упало до 4-20% от уровня 1913, сельскохозяйственное производство сократилось почти