Как пишется? Ничего не задали или нечего не задали???

Русский язык
Как пишется? Ничего не задали или нечего не задали???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего не задали.(ну во-первых звучнее,а слово нечего по правилам русского языка ударение падает на первую букву -е,и если,так произнести будет н(е)чего не задали).
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