Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. найди площадь этого прямоуголь??ика. напишите по действиям пожалуйста

Математика

Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. найди площадь этого прямоуголь??ика. напишите по действиям пожалуйста

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