Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. найди площадь этого прямоуголь??ика. напишите по действиям пожалуйста

Математика
Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. найди площадь этого прямоуголь??ика. напишите по действиям пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12,6 : 3 = 4,2 (см) - ширина 2) S= a*b S= 12,6 * 4,2 = 52,92 (см^2) Ответ : S=52,92 см^2
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