К каждой паре слов подбери имя прилагательное, которое подходило бы сразу к двум именам существительным. например ум(острый) боль Вот ( Друг (....... ) шкаф

Русский язык

К каждой паре слов подбери имя прилагательное, которое подходило бы сразу к двум именам существительным. например ум(острый) боль Вот ( Друг (....... ) шкаф

Автор: Гость