К каждой паре слов подбери имя прилагательное, которое подходило бы сразу к двум именам существительным. например ум(острый) боль Вот ( Друг (....... ) шкаф

Русский язык
К каждой паре слов подбери имя прилагательное, которое подходило бы сразу к двум именам существительным. например ум(острый) боль Вот ( Друг (....... ) шкаф
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг прекрасный (хороший, новый) шкаф
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