К каждой паре слов подбери имя прилагательное, которое подходило бы сразу к двум именам существительным. например ум(острый) боль Вот ( Друг (....... ) шкаф
Русский язык
К каждой паре слов подбери имя прилагательное, которое подходило бы сразу к двум именам существительным. например ум(острый) боль Вот ( Друг (....... ) шкаф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друг прекрасный (хороший, новый) шкаф
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите значение выражения скобка открывается одна вторая минус одна четверта?? скобка закрывается разделить на одну восьмую
Математика
Длина прямоугольника 12,6 см, а ширина втрое меньше. найди площадь этого прямоуголь??ика. напишите по действиям пожалуйста
Математика
1)18637.9579 2)9985.9958 3)9999.10000 4)184.184,0 5)8,05.5,789 6)6,003.60,03 7)1,001. 0,999 8)184.184,0001. сравни числа.помогите ??ожалуйста
Русский язык