Срочно! Помогите пожалуйста. Ответы на анг. 1. What does your morning look like 2. Can you make tea? How do you do it?
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Срочно! Помогите пожалуйста. Ответы на анг. 1. What does your morning look like 2. Can you make tea? How do you do it?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) in morning, I like look cartoon on tv 2) no (лень писать полный ответ) Перевод: 1) утром, я люблю смотреть мульт-фильмы 2) нет
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