Покажите с помощью рисунков и дробей, как можно разделить 3 яблока поровну между 5 ??етьми

Математика
Покажите с помощью рисунков и дробей, как можно разделить 3 яблока поровну между 5 ??етьми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунки можно не смотреть, я кажется с ними не разобрался, но вот если в дробях, то каждому ребёнку достанется 6/10 часть от яблок, наверное.
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