Помогите составить памятку для родителей про школьную готовность ребенка. Какие ??роблемы могут возникнуть в школе и как помочь в этом ребенку?

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Помогите составить памятку для родителей про школьную готовность ребенка. Какие ??роблемы могут возникнуть в школе и как помочь в этом ребенку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятка:  Умственная готовность детей к школе. Определяется познаниями ребенка об окружающем мире. У ребенка должны быть сформированы предпосылки учебной деятельности: -принимать учебную задачу: желание выполнить задачу, поставленную педагогом и понимать то, что надо делать и что должно получиться в результате выполнения задания; -обобщать, сравнивать объекты, выделять существенные признаки; - уметь правильно держать карандаш, видеть клетку в тетради, проводить заданные линии, копировать рисунки и фигуры.
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