ДАМ 33 БАЛЛА Подобрать 6-7 слов с орфограммой проверяемая безударна гласная в корн?? слова так чтобы в этих словах бы твердий знак.Напишите проверку.

Русский язык
ДАМ 33 БАЛЛА Подобрать 6-7 слов с орфограммой проверяемая безударна гласная в корн?? слова так чтобы в этих словах бы твердий знак.Напишите проверку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъезжать - подъЕзд разъяснение - Ясно разъяренный - Ярость предъявить - Явка съедобный - съЕл объективный - объЕкт
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