ДАМ 33 БАЛЛА Подобрать 6-7 слов с орфограммой проверяемая безударна гласная в корн?? слова так чтобы в этих словах бы твердий знак.Напишите проверку.

Русский язык

ДАМ 33 БАЛЛА Подобрать 6-7 слов с орфограммой проверяемая безударна гласная в корн?? слова так чтобы в этих словах бы твердий знак.Напишите проверку.

Автор: Гость