Стороны прямоугольника относятся как 6:3, периметр равен 147,6 см. Вычисли длины стор??н прямоугольника.
Геометрия
Стороны прямоугольника относятся как 6:3, периметр равен 147,6 см. Вычисли длины стор??н прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если стороны относятся 6:3, то длина = 6х см, ширина 3х см, тогда 2(6х+3х)=147,6 9х=147,6:2 9х=73,8 х=73,8:9 х=8,2, значит длина 6*8,2=49,2 ширина 3*8,2=24,6
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