Пароли. Какие являются надёжными , а какие нет( информатика 8 класс)

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Пароли. Какие являются надёжными , а какие нет( информатика 8 класс)
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Гость:
Надежные-где много символов, они на разном языке, есть заглавные буквы
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